Нужно составить пять предложений с числительными прилагательными местоимениями
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Нужно составить пять предложений с числительными прилагательными местоимениями
Ответ(ы):
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В тысяча восемсот двадцатом году состоялось Бородинское сражение.Много тысяч лет назад на земле жили иные формы жизни, такие как динозавры.В древности египет входил в тройку торгово-политических государств.В тысяча девятьсот сорок четвертом году состоялось самое большое танковое сражение.Тысяча девятьсот девяностые годы стали пиком в развитии компьютерных технологий.
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