Крышка шкатулки имеет прямоугольную форму. Ее длина 1 дм, а ширина 8 см. Найди площа??ь крышки этой шкатулки? срочно краткую запись и решение

Математика

Крышка шкатулки имеет прямоугольную форму. Ее длина 1 дм, а ширина 8 см. Найди площа??ь крышки этой шкатулки? срочно краткую запись и решение

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