Крышка шкатулки имеет прямоугольную форму. Ее длина 1 дм, а ширина 8 см. Найди площа??ь крышки этой шкатулки? срочно краткую запись и решение

Математика
Крышка шкатулки имеет прямоугольную форму. Ее длина 1 дм, а ширина 8 см. Найди площа??ь крышки этой шкатулки? срочно краткую запись и решение
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Ответ(ы):
Гость:
Площадь треугольника=длина*ширина S=1(дм)*8(см)=10(см)*8(см)=80 см
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