Какое число надо прибавить к числу 345, чтобы получилось число, равное частному чис??л 110 400 и 4
Математика
Какое число надо прибавить к числу 345, чтобы получилось число, равное частному чис??л 110 400 и 4
Ответ(ы):
Гость:
1) 110400:4= 276002)27600-345=27255ответ:27255
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