Какое давление на почву оказывает танк, если масса танка 10 т, а площадь одной гусеницы 1 м(в квадрате)?
Физика
Какое давление на почву оказывает танк, если масса танка 10 т, а площадь одной гусеницы 1 м(в квадрате)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=mg= 10 000 кг*10Н\кг= 100 000 Р p= F/S= 100 000 / 1= 100 000= 100 кПа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Какие важные даты в истории своей страны ты знаешь?Напиши 5 дат и скажи чем они зна??ениты напиши год дат по английскому