Какое давление на почву оказывает танк, если масса танка 10 т, а площадь одной гусеницы 1 м(в квадрате)?

Физика

Какое давление на почву оказывает танк, если масса танка 10 т, а площадь одной гусеницы 1 м(в квадрате)?

Автор: Гость