Какое давление на почву оказывает танк, если масса танка 10 т, а площадь одной гусеницы 1 м(в квадрате)?

Физика
Какое давление на почву оказывает танк, если масса танка 10 т, а площадь одной гусеницы 1 м(в квадрате)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=mg= 10 000 кг*10Н\кг= 100 000 Р p= F/S= 100 000 / 1= 100 000= 100  кПа
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