Определить токи i,i1,i2, если U=120 В, R1=120 Ом, R2=60 Ом, R3=40 Ом.
Физика
Определить токи i,i1,i2, если U=120 В, R1=120 Ом, R2=60 Ом, R3=40 Ом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I1=1A I2=2A I3=3A По формуле I=U/R
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