На стороне вс прямоугольного треугольника АВСД у которого АВ=24 и АД=31 отмечена точка Е так, что угол ЕАВ 45 градусов. Найдите ЕД (рисунок на фото)

Геометрия

На стороне вс прямоугольного треугольника АВСД у которого АВ=24 и АД=31 отмечена точка Е так, что угол ЕАВ 45 градусов. Найдите ЕД (рисунок на фото)

Автор: Гость