На стороне вс прямоугольного треугольника АВСД у которого АВ=24 и АД=31 отмечена точка Е так, что угол ЕАВ 45 градусов. Найдите ЕД (рисунок на фото)
Геометрия
На стороне вс прямоугольного треугольника АВСД у которого АВ=24 и АД=31 отмечена точка Е так, что угол ЕАВ 45 градусов. Найдите ЕД (рисунок на фото)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим треугольник АВЕ, он прямоугольный, т.к. АВСД -прямоугольник, следовательно угол ВЕА тоже 45 и ВЕ=24см. СД=АВ=24. НАйдем ЕС=АД-ВЕ=31-24=7 см. Находим ЕД. ЕД= корень квадратный из 24 в квадрате = 7 в квадрате=корень из 625=25 см
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