Тема, ідея"Чорна рада" своими словами

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Тема, ідея"Чорна рада" своими словами
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Гость:
Тема: зображення історичних подій у Ніжині  1663 року - доби Руїн.Ідея: утвердження думки про необхідність національної злагоди українців, про те, що провідною силою для розумної організації українського суспільства є його національна еліта.

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