Тема, ідея"Чорна рада" своими словами
Литература
Тема, ідея"Чорна рада" своими словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема: зображення історичних подій у Ніжині 1663 року - доби Руїн.Ідея: утвердження думки про необхідність національної злагоди українців, про те, що провідною силою для розумної організації українського суспільства є його національна еліта.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык 6 ой класс пажалюста срочно помогите выпишите числителные в таблицу выставляя пропушенню букву Ь на конце числителных Ь в середине...
Алгебра