Длина класса 12 м. а ширина 10 м.В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных метров площади приходится на одного человека?
Математика
Длина класса 12 м. а ширина 10 м.В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных метров площади приходится на одного человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь класса: 12м*10м=120 м2 Всего в классе 1+29=30 человек. Значит, на одного человека приходится 120/30=4 м2 площади.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Русский язык 6 ой класс пажалюста срочно помогите выпишите числителные в таблицу выставляя пропушенню букву Ь на конце числителных Ь в середине...
Алгебра