Длина класса 12 м. а ширина 10 м.В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных метров площади приходится на одного человека?

Математика
Длина класса 12 м. а ширина 10 м.В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных метров площади приходится на одного человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь класса: 12м*10м=120 м2 Всего в классе 1+29=30 человек. Значит, на одного человека приходится 120/30=4 м2 площади.
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