Длина класса 12 м. а ширина 10 м.В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных метров площади приходится на одного человека?

Математика

Длина класса 12 м. а ширина 10 м.В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных метров площади приходится на одного человека?

Автор: Гость