Нужно сочинить стих из 8-ми строк про весну. Помогите!! Очень надо!! Спасибо!
Музыка
Нужно сочинить стих из 8-ми строк про весну. Помогите!! Очень надо!! Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила весна! кругом красота! Птички поют и романсы ведут. а я иду по улице и слушаю капель. ведь наступила весна и кругом красота.
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