Какое действие нужно сделать первым (36-18:2)+7
Математика
Какое действие нужно сделать первым (36-18:2)+7
Ответ(ы):
Гость:
Первое действие-18:2=9,второе-36-9=27,третье 27+7=34
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