Какое из чисел 1,2,3 является корнем уравнения 6х=9=х*х? 1) Среди приведенных чисел ко??ней нет 2) 3, 3)2, 4) 1

Математика
Какое из чисел 1,2,3 является корнем уравнения 6х=9=х*х? 1) Среди приведенных чисел ко??ней нет 2) 3, 3)2, 4) 1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в этом номере под номером 2)3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Рассеянный кассир в банке, оплачивая чек мистеру Брауну (то есть выдавая ему некоторую сумму), перепутал доллары и центы и отсчитал клиенту доллары...
Ответить
Русский язык
Какой корень у слова голова?
Ответить
Французский язык
Что общего у елфелевой башни и нотр дама
Ответить
Английский язык
Нужна помощь с тестом, по теме present simple.
Ответить
Алгебра
Запишите числа в виде степени с основанием 3, затем выполните действия: ^ - Означает в степени / - означает деление. * -умножение. + - сложение ...
Ответить