Какое из чисел 1,2,3 является корнем уравнения 6х=9=х*х? 1) Среди приведенных чисел ко??ней нет 2) 3, 3)2, 4) 1
Математика
Какое из чисел 1,2,3 является корнем уравнения 6х=9=х*х? 1) Среди приведенных чисел ко??ней нет 2) 3, 3)2, 4) 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в этом номере под номером 2)3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Рассеянный кассир в банке, оплачивая чек мистеру Брауну (то есть выдавая ему некоторую сумму), перепутал доллары и центы и отсчитал клиенту доллары...
Русский язык
Французский язык
Английский язык