Рассеянный кассир в банке, оплачивая чек мистеру Брауну (то есть выдавая ему некоторую сумму), перепутал доллары и центы и отсчитал клиенту доллары вместо центов и центы вместо долларов. Купив газету за пять центов, Браун обнар...

Математика

Рассеянный кассир в банке, оплачивая чек мистеру Брауну (то есть выдавая ему некоторую сумму), перепутал доллары и центы и отсчитал клиенту доллары вместо центов и центы вместо долларов. Купив газету за пять центов, Браун обнаружил, что денег у него ровно вдвое больше, чем он должен получить в банке. Какую сумму он должен был получить в банке? (Напомним, что доллар равен 100 центам, ответ запишите целым число центов.)

Автор: Гость