Рассеянный кассир в банке, оплачивая чек мистеру Брауну (то есть выдавая ему некоторую сумму), перепутал доллары и центы и отсчитал клиенту доллары вместо центов и центы вместо долларов. Купив газету за пять центов, Браун обнар...
Математика
Рассеянный кассир в банке, оплачивая чек мистеру Брауну (то есть выдавая ему некоторую сумму), перепутал доллары и центы и отсчитал клиенту доллары вместо центов и центы вместо долларов. Купив газету за пять центов, Браун обнаружил, что денег у него ровно вдвое больше, чем он должен получить в банке. Какую сумму он должен был получить в банке? (Напомним, что доллар равен 100 центам, ответ запишите целым число центов.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кассир должен был выдать х долларов и у центов или 100x+y центов. А выдал 100y+x центов. Если отнять 5 центов, то получится сумма вдвое больше, чем надо 100y+x-5=2*(100x+y) 100y+x-5=200x+2y 98y=199x+5 Единственное решение в натуральных числах, при котором у<100 (центы) это x=31; y=63. Он должен был получить 31 доллар 63 цента.
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