Запишите числа в виде степени с основанием 3, затем выполните действия: ^ - Означает в степени / - означает деление. * -умножение. + - сложение 1) 3^5 / 9 2)3^4 / 27 3) 243 / 81 4) 27^3 / 3 5) 9^2n / 2^2n 6) 27 * 3^n /...

Алгебра

Запишите числа в виде степени с основанием 3, затем выполните действия: ^ - Означает в степени / - означает деление. * -умножение. + - сложение 1) 3^5 / 9 2)3^4 / 27 3) 243 / 81 4) 27^3 / 3 5) 9^2n / 2^2n 6) 27 * 3^n / 3^n+1 Буду очень благодарна! Даю 20 баллов!

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