Какие жизненные обстоятельства, по мнению Некрасова, мешали крестьянам быть счас??ливыми?
Литература
Какие жизненные обстоятельства, по мнению Некрасова, мешали крестьянам быть счас??ливыми?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)налоги 2)крепасное право 3)помещики 4)нет земли 5)нет работы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
В каком варианте между словами существуют подчинительная связь? 1)ветреный и дож??ливый 2)путь труден 3)попросить помощи 4)в течение часа ...
Технология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Как сделать по технологии папку для готовки? Сначала идёт ??итульный лист, а дальше? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! СРОЧНО НУЖНО!