Перевести на русский love my famli much
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Перевести на русский love my famli much
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
love my family much. Сильно люблю мою семью. love-любовь. my-мой, свой. family-семья much-много, сильно, немало.
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