Какой пример НЕ содержит фразеологического оборота: 1)Сегодня у меня всё падает из рук. 2)На экзамене я взял себя в руки. 3)Он прибрал к рукам всё производство. 4)Я трудился не покладая рук.

Русский язык

Какой пример НЕ содержит фразеологического оборота: 1)Сегодня у меня всё падает из рук. 2)На экзамене я взял себя в руки. 3)Он прибрал к рукам всё производство. 4)Я трудился не покладая рук.

Автор: Гость