Какой пример НЕ содержит фразеологического оборота: 1)Сегодня у меня всё падает из рук. 2)На экзамене я взял себя в руки. 3)Он прибрал к рукам всё производство. 4)Я трудился не покладая рук.

Русский язык
Какой пример НЕ содержит фразеологического оборота: 1)Сегодня у меня всё падает из рук. 2)На экзамене я взял себя в руки. 3)Он прибрал к рукам всё производство. 4)Я трудился не покладая рук.
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Гость:
Мне кажется, что это 1 вариант ответа, по-моему нет такого фразеологического оборота
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