Сообщение о русском народном костюме

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Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел свои особенности. На севере России крестьяне носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды[1].Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.Одежда знати — византийского типа. В XVII веке в одежде появились заимствования из Польши: польский кафтан, польская шуба. Для защиты национальной самобытности указом от 6 августа 1675 года стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильцам и их слугам было запрещено носить одежду иностранного образца[2].Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству. Фасон одежды не менялся столетиями. Понятия моды не существовало.Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов,священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного