Сочинение с элементами рассуждения «Какие обстоятельства заставили Дубровского стать разбойником?»

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Сочинение с элементами рассуждения «Какие обстоятельства заставили Дубровского стать разбойником?»
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский потерял отца,а имении у него отобрал Троекуров.Ему надо было на что-то жить и он стал разбойником.
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