Примеры из своего жизненного опыта или из жизни своих ровесников, показывающие, к??к право регулирует нашу жизнь. ПОМОГИТЕ! ПРОШУ!

Гость: Гость:

Я покупаю в магазине молоко - эта ситуация регулируется нормами Гражданского кодекса о договоре розничной купли-продажи и Законом о защите прав потребителей. У папы на работе устроили забастовку - эта ситуация регулируется соответствующими нормами Трудового кодекса. А вон мой сосед делает закладку наркотиков в чужом почтовом ящике - его действия нарушают нормы Уголовного кодекса. Умерла бабушка и не оставила завещания - очередность принятия наследства и вообще все что с наследством связано регулируется частью третьей ГК РФ. Поставь плиз лучший ответ, а то мне до статуса не хватает :3