Примеры из своего жизненного опыта или из жизни своих ровесников, показывающие, к??к право регулирует нашу жизнь. ПОМОГИТЕ! ПРОШУ!

Право
Примеры из своего жизненного опыта или из жизни своих ровесников, показывающие, к??к право регулирует нашу жизнь. ПОМОГИТЕ! ПРОШУ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я  покупаю в магазине молоко - эта ситуация регулируется нормами Гражданского кодекса о договоре розничной купли-продажи и Законом о защите прав потребителей. У папы на работе устроили забастовку - эта ситуация регулируется соответствующими нормами Трудового кодекса. А вон мой сосед делает закладку наркотиков в чужом почтовом ящике - его действия нарушают нормы Уголовного кодекса. Умерла бабушка и не оставила завещания - очередность принятия наследства и вообще все что с наследством связано регулируется частью третьей ГК РФ. Поставь плиз лучший ответ, а то мне до статуса не хватает :3
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