ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Как сделать по технологии папку для готовки? Сначала идёт ??итульный лист, а дальше? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! СРОЧНО НУЖНО!

Технология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Как сделать по технологии папку для готовки? Сначала идёт ??итульный лист, а дальше? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! СРОЧНО НУЖНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дальше надо согнуть сторону а так мне сказали а потом надо подогнуть к середине тукалку ну которой мотается вот и всё
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