В каком варианте между словами существуют подчинительная связь? 1)ветреный и дож??ливый 2)путь труден 3)попросить помощи 4)в течение часа Какое словосочетание имеет обстоятельственное значение? 1)покрасневший от стыда 2)...

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В каком варианте между словами существуют подчинительная связь? 1)ветреный и дож??ливый 2)путь труден 3)попросить помощи 4)в течение часа Какое словосочетание имеет обстоятельственное значение? 1)покрасневший от стыда 2)составить план 3)будка сторожа 4)дом с привидениями

Автор: Гость