Тест!!!Мячи бросают в горизонтальном направлении с одной и той же высоты. В первом ??лучае начальная скорость мяча в 2 раза больше, чем во втором. Дальность полета мяча в первом случае: 1. В 2 раза больше, чем во втором случае...
Физика
Тест!!!Мячи бросают в горизонтальном направлении с одной и той же высоты. В первом ??лучае начальная скорость мяча в 2 раза больше, чем во втором. Дальность полета мяча в первом случае: 1. В 2 раза больше, чем во втором случае 2. В 2 раза меньше, чем во втором случае 3. Равна дальности полета во втором случае 4. В 4 раза больше, чем во втором случае
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