Что вы знаете о правописание гласных и согласных в корнях слов ?

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1. В некоторых словах гласные А, О, И, Е, Я могут быть безударными. Чтобы проверить безударный гласный в корне слова, нужно изменить форму слова или подобрать такое родственное слово, чтобы безударный гласный стал ударным. Например, д...ска - дОски- буду писать с о - дОска2. Чтобы проверить парный согласный в корне слова, нужно изменить форму слова или подобрать такое родственное слово, чтобы после согласного стоял гласный .Например, снег - нет снеГа. Буду писать с буквой Г. Редкий - реДенький. Буду писать с буквой Д.3. В некоторых слова буквы Д,Т, В, л пишутся, но не произносятся. Чтобы проверить непроизносимый согласный в корне слова, нужно подобрать такое родственное слово, чтобы после согласного стоял гласный или согласный слышался чётко. Напрмер, звёздный - звезДа - пишу с Д, опасный - опаСен - сочетание СН пишу без Т.