Какое из государств находится в двух частях света одна из которых азия
Окружающий мир
Какое из государств находится в двух частях света одна из которых азия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия находится в Азии и Европе
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