Какое из государств находится в двух частях света одна из которых азия

Окружающий мир
Какое из государств находится в двух частях света одна из которых азия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия находится в Азии и Европе
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