Какое из перечисленных мероприятий применяется для борьбы с эрозией почв в зоне степей? 1) распашка склонов холмов 2) создание полезащитных лесополос 3) осушение болот в долинах рек 4) химическая мелиорация

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Виды эрозии почв: ветровая и водная. Ветровая характерна для мелкодисперсных почв (пылеватых) - меры борьбы лесопосадки и правильные мелиорация. Водная характерна для склонов, предгорий (вымывание плодородного слоя почвы) - меры борьбы правильная обработка почвы (поперек склона). Я считаю так...