Какое количество нуклеотидов кодируют белок, состоящий из 150 аминокислот А)250 В)450 ??)900 Д)1500

Биология
Какое количество нуклеотидов кодируют белок, состоящий из 150 аминокислот А)250 В)450 ??)900 Д)1500
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Каждая аминокислота кодируется триплетом нуклеотидов. Следовательно, одна аминокислота соответствует трём нуклеотидам. 150 * 3 = 450 ответ: В)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
25 баллов Найти значение x. Ответ: 0,5
Ответить
Английский язык
2. Перепишите предложения и подчеркните Participle I and Participle II и установите функции каж??ого из них, т.е. укажите, является ли оно определе...
Ответить
Русский язык
Первый раз на отдыхе первый раз на отдыхе я поехала в 5 лет .Поэтому для меня перв??й день был самый счастливый и самый праздничный .И конечно п...
Ответить
Математика
Отрезок АВ разделён точками на 6 равных частей.Какую часть отрезка АВ составляет отрезок АО?отрезок ОL?отрезок КВ?
Ответить
Математика
Помогиите!даю 25 баллов!!! Все кроме второго..помогите пожалууууйстаааааа!
Ответить