Какое количество нуклеотидов кодируют белок, состоящий из 150 аминокислот А)250 В)450 ??)900 Д)1500
Биология
Какое количество нуклеотидов кодируют белок, состоящий из 150 аминокислот А)250 В)450 ??)900 Д)1500
Ответ(ы):
Гость:
Каждая аминокислота кодируется триплетом нуклеотидов. Следовательно, одна аминокислота соответствует трём нуклеотидам. 150 * 3 = 450 ответ: В)
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