Какое количество теплоты потребуется , чтобы превратить лёд массой 3 кг, взятый по температуре -20 градусов, в пар при температуре 100 градусов (должно получиться 9,3 МДж)
Физика
Какое количество теплоты потребуется , чтобы превратить лёд массой 3 кг, взятый по температуре -20 градусов, в пар при температуре 100 градусов (должно получиться 9,3 МДж)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть ещо +50 тогда лед к +100 прибаветься +50 будет +150 и лед превратиться в пар
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