Теоричя Раскольникова в наши дни

Гость: Гость:

Социально-философский роман «Преступление и наказание» был написан в 1866 году. Федор Михайлович Достоевский воспроизводит картину жизни в России середины 19 века, когда началась активная борьба новых революционных сил, еще больше углубились социальные противоречия. В своем романе автор выступает против существующего социального устройства общества, которое толкает человека на преступление. Достоевский показывает не просто преступление, а чувства, мысли, переживания человека и причины его злодеяния. Главным героем романа является Родион Раскольников, бывший студент, разночинец, который живет в глубокой нищете без всякой надежды на улучшение своего положения. Он наделен многими положительными качествами: умом, добротой, отзывчивостью. В нем немало добрых начал, но нужда, тяжелые жизненные обстоятельства доводят его до изнеможения. И вокруг себя Раскольников видит нищету и бесправие. Именно в такой обстановке, где вынужден обитать герой, и могла зародиться его бесчеловечная теория. Согласно теории Раскольникова, люди делятся на «тварей дрожащих» и на особых людей, которые «право имеют» на совершение преступления ради великих задач. «Необыкновенные» - это те люди, которые управляют миром, достигают высот в науке, технике, религии. Они могут и обязаны уничтожать все на своем пути к достижению цели, необходимой всему человечеству. В основе теории лежит утверждение, что счастье для большинства возможно путем уничтожения меньшинства. Сам главный герой пытается выяснить, кто же он: «тварь дрожащая» или «право имеющий». Себя Раскольников пытается отнести к последней категории. Он решает совершить пробу, чтобы убедиться в своей принадлежности к сильным личностям. Раскольников идет на убийство старухи-процентщицы. Желая сделать мир лучше, избавить его от несправедливости, герой становится убийцей. Содеянное зло никому не приносит пользы. Достоевский начинает опровержение теории Раскольникова. Убийство стало началом всех нравственных страданий Родиона. Его мучает совесть, он боится быть пойманным, боится выдать себя и сделать лишний шаг. Герою не удался эксперимент над собой. Он не смог без угрызений совести «переступить через кровь». Раскольников приходит к выводу, что он такая же »тварь дрожащая», как и все остальные люди. Сознание бессмысленности совершенного злодеяния тяжелым гнетом ложится на душу Родиона. Но пока он никак не хочет разувериться в своей теории, продолжает считать свои идеи правильными. Смерть старухи отрезала его от окружающих. Теория, которая должна была вывести его из тупика, завела его в еще более беспросветный тупик. Раскольников чувствует свою полную отгороженность от мира и людей. Понять истину случившегося в таком одиночестве невозможно: сознание героя не может самостоятельно вырваться из круга идей, определенных теорией. Он мечется в поисках живой души, которая смогла бы выслушать его и облегчить страдания. Родион открывается Соне Мармеладовой, которая является также преступницей, нарушившей нравственный закон, погубившей свою душу. Под влиянием Сони Раскольников сознается в убийстве и получает справедливое наказание. Даже на каторге он не хочет отступить от своей теории. Осознание вины и покаяние дается Родиону не сразу. Именно доброта, вера в людей и в бога Сонечки Мармеладовой помогают герою отказаться от своей бесчеловечной теории. Окончательный крах идеи происходит в его последнем сне, в котором люди убивают друг друга во имя счастья всего человечества. Пустынная земля—вот логический итог теории Раскольникова. И только после этого сна начинается освобождение его из-под власти идеи, начинается его постепенное возвращение к людям. Родион начинает понимать, что все люди одинаковы и все достойны счастья, к которому каждый должен стремиться, помогая другим. Он отказывается от своей теории, приходит к христианским ценностям, понимает, что счастье не может быть построено на преступлении. Идея героя о праве сильного на преступление оказалась абсурдной. Жизнь побеждает эту теорию. Таким образом, Достоевский в своем романе проводит мысль, что преступление недопустимо в человеческом обществе, что теория, направленная на уничтожение даже одного человека, не имеет права на существование.