Найти периметр равностороннего треугольника длина стороны которого 4 см

Геометрия
Найти периметр равностороннего треугольника длина стороны которого 4 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12см периметр равностороннего треугольника равен 1 сорона умноженная на кол во см одной из сорон
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