Как автор к Ивану?Считает ли он его дураком?Найдите ответ в тексте сказки.Запишите "Конёк - горбунёк
Литература
Как автор к Ивану?Считает ли он его дураком?Найдите ответ в тексте сказки.Запишите "Конёк - горбунёк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет он не считает, пишет что он храбрый, умный, смышленный и т.д.
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