Как автор к Ивану?Считает ли он его дураком?Найдите ответ в тексте сказки.Запишите "Конёк - горбунёк

Литература

Как автор к Ивану?Считает ли он его дураком?Найдите ответ в тексте сказки.Запишите "Конёк - горбунёк

Автор: Гость