В треугольнике одна его сторона больше второй на 2 см и больше третьей на х см . Чем?? равна третья сторона , если вторая сторона равна 10 см ? Найдите значение полученного выражения при х = 1 и х= 3

Математика
В треугольнике одна его сторона больше второй на 2 см и больше третьей на х см . Чем?? равна третья сторона , если вторая сторона равна 10 см ? Найдите значение полученного выражения при х = 1 и х= 3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сторона = У см 2 сторона = У-2 = 10 см 3 сторона = У-Х см 10 см + 2 см = 12 см - 1 сторона У(1) = 10-1 = 9 см  У(3) = 10-3 = 7 см Ответ: 7 см; 9 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Как вы понимаете взаимосвязь органов растений
Ответить
Литература
Теоричя Раскольникова в наши дни
Ответить
Алгебра
Не выполняя построений найдите координаты точки пересечения графика функцийи y=x-1\x+3 это дробь
Ответить
Литература
Каким ты представил Илью Муромца
Ответить
Биология
Как вы понимаете взаимосвязь органов растений
Ответить