В треугольнике одна его сторона больше второй на 2 см и больше третьей на х см . Чем?? равна третья сторона , если вторая сторона равна 10 см ? Найдите значение полученного выражения при х = 1 и х= 3
Математика
В треугольнике одна его сторона больше второй на 2 см и больше третьей на х см . Чем?? равна третья сторона , если вторая сторона равна 10 см ? Найдите значение полученного выражения при х = 1 и х= 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сторона = У см 2 сторона = У-2 = 10 см 3 сторона = У-Х см 10 см + 2 см = 12 см - 1 сторона У(1) = 10-1 = 9 см У(3) = 10-3 = 7 см Ответ: 7 см; 9 см
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