В треугольнике одна его сторона больше второй на 2 см и больше третьей на х см . Чем?? равна третья сторона , если вторая сторона равна 10 см ? Найдите значение полученного выражения при х = 1 и х= 3

Математика

В треугольнике одна его сторона больше второй на 2 см и больше третьей на х см . Чем?? равна третья сторона , если вторая сторона равна 10 см ? Найдите значение полученного выражения при х = 1 и х= 3

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