Какое лицо у слова к нему?

Русский язык
Какое лицо у слова к нему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 лицо так как к нему н ф  он а он это 3 л
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