Какое лицо у слова к нему?
Русский язык
Какое лицо у слова к нему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 лицо так как к нему н ф он а он это 3 л
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