Проверочная слова торчали
Русский язык
Проверочная слова торчали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торчит,торчок,торчащий,торчище,торчилище
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