Какое меншее количество перестоновок двух соседних букв нужно сделать в слове velo что бы получить love

Математика
Какое меншее количество перестоновок двух соседних букв нужно сделать в слове velo что бы получить love
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Гость:
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