Выберете верные утверждения о материке Африка
География
Выберете верные утверждения о материке Африка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка - самый жаркий материк Земли. Второй по площади материк, после Евразии SАфрики = 30 221 532 км^2. По середине Африку пересекает экватор. Африка расположена в обоих полушариях (северном и южном полушариях) С Запада материк омывается - Атлантическим океаном, а с Востока - Индийским.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В доме 12 комнат,и в каждой комнате по 2 окна.вечером был виден свет в 18 окнах.в скольких комнатах свет не был включен?
Русский язык