Выберете верные утверждения о материке Африка

География
Выберете верные утверждения о материке Африка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка - самый жаркий материк Земли.  Второй по площади материк, после Евразии SАфрики = 30 221 532 км^2.  По середине Африку пересекает экватор. Африка расположена в обоих полушариях (северном и южном полушариях) С Запада материк омывается - Атлантическим океаном, а с Востока - Индийским.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В доме 12 комнат,и в каждой комнате по 2 окна.вечером был виден свет в 18 окнах.в скольких комнатах свет не был включен?
Ответить
Математика
Найди значения буквенных выражений 396500-dв квадрате при d=19,28 49
Ответить
Русский язык
Слова для переноса однажды, посыпались, конфеты, разноцветные, мятные.
Ответить
Русский язык
Разбор слова октябрьский как часть речи
Ответить
Литература
Найди или придумай загадку о весне. Запиши
Ответить