Выберете верные утверждения о материке Африка

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Африка - самый жаркий материк Земли. Второй по площади материк, после Евразии SАфрики = 30 221 532 км^2. По середине Африку пересекает экватор. Африка расположена в обоих полушариях (северном и южном полушариях) С Запада материк омывается - Атлантическим океаном, а с Востока - Индийским.