Какое минимальное давление должна выдержать вертикальная труба с водой высотой 12м
Физика
Какое минимальное давление должна выдержать вертикальная труба с водой высотой 12м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=g*po*h p=10*1000*12=120000Па=120кПа
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