Электромагнитизм Чем отличаются генераторы малой и большой мощности?
Физика
Электромагнитизм Чем отличаются генераторы малой и большой мощности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот про малой мощности. http://b2bresurs.com/generatory-maloj-moshhnosti/ А ПРО БОЛЬШОЙ ВОТ http://generatorprom.ru/info/big-generators.html Прости что мало лень писать
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