Помогите задание маленькое!!!
Литература
Помогите задание маленькое!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил кузнец со своей девушкой он любил её но вдрук нравился чёрт он украл его невесту кузнец любил свою жену он так сильно её л убил что любовь его окрэлила кузнеца он убил черт и спас свою жену.
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