Урожай земляникиу фермера 70 кг с 1 сотки. сколько соток земли отведено у него под з??млянику .если он собрал с одного участка 75 кг и с другого 135 кг земляники
Математика
Урожай земляникиу фермера 70 кг с 1 сотки. сколько соток земли отведено у него под з??млянику .если он собрал с одного участка 75 кг и с другого 135 кг земляники
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Гость:
(135+75)*70=3 ст. на весь урожай
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