Урожай земляникиу фермера 70 кг с 1 сотки. сколько соток земли отведено у него под з??млянику .если он собрал с одного участка 75 кг и с другого 135 кг земляники

Математика

Урожай земляникиу фермера 70 кг с 1 сотки. сколько соток земли отведено у него под з??млянику .если он собрал с одного участка 75 кг и с другого 135 кг земляники

Автор: Гость