Ребят, очень очень срочно!! Ответьте пожалуйста на вопросы! 3. Найдите в тексте описание Баргамота. Подумайте,какие качества его отличали, как относились к нему окружающие. Охарактеризуйте героя. Характеристика Баргамота. 4....

Литература

Ребят, очень очень срочно!! Ответьте пожалуйста на вопросы! 3. Найдите в тексте описание Баргамота. Подумайте,какие качества его отличали, как относились к нему окружающие. Охарактеризуйте героя. Характеристика Баргамота. 4.Найдите в тексте рассказа слова,характеризующие Гараську. Запишите цитаты в тетрадь, добавьте ваше мнение о герое. Цитатная характеристика Гараськи. 5.Найдите эпизод,в котором меняется отношение городового к Гараське.Найдите и запишите слова, помогающие понять, каким вдруг видит Баргамот известного кутилу. 6. Почему во время застолья у Баргамота стало Гараське "совестно всего себя"? 7.Поразмышляйте,почему Баргамот и его жена так добры, терпеливы и уважительны к Гараське. 8.Одна из особенностей пасхального рассказа-его нравоучительность. Как вы думаете, чему учит рассказ Л.Н. Андреева "Баргамот и Гараська"?

Автор: Гость