Какое наибольшее натуральное число удовлетворяет неравенству nlt;206/13 324/16gt;n
Математика
Какое наибольшее натуральное число удовлетворяет неравенству nlt;206/13 324/16gt;n
Ответ(ы):
Гость:
206:13=15,846...,а 324:16=20,25 n=15
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