В одном озере живут карась, щука, окунь, ёрш, плотва. В соседнем, изолированном от п??рвого, водоеме обитают судак, лещ, окунь, щука. Сколько видов рыб населяют оба водоема? (впиши число) Сколько популяций населяют оба водо...

Биология

В одном озере живут карась, щука, окунь, ёрш, плотва. В соседнем, изолированном от п??рвого, водоеме обитают судак, лещ, окунь, щука. Сколько видов рыб населяют оба водоема? (впиши число) Сколько популяций населяют оба водоёма? (впиши число)

Автор: Гость