В одном озере живут карась, щука, окунь, ёрш, плотва. В соседнем, изолированном от п??рвого, водоеме обитают судак, лещ, окунь, щука. Сколько видов рыб населяют оба водоема? (впиши число) Сколько популяций населяют оба водо...

Биология
В одном озере живут карась, щука, окунь, ёрш, плотва. В соседнем, изолированном от п??рвого, водоеме обитают судак, лещ, окунь, щука. Сколько видов рыб населяют оба водоема? (впиши число) Сколько популяций населяют оба водоёма? (впиши число)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 вида рыб карповые( карась, плотва, лещ) окуневые (окунь, ёрш, судак) хищные(щука) популяций 7
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