Какое окончание у слов: Уснёт пошлёт пошлю усыплю скажу сторожу.
Русский язык
Какое окончание у слов: Уснёт пошлёт пошлю усыплю скажу сторожу.
Ответ(ы):
Гость:
1нулевое 2 тоже 3ю 4ю 5у 6у
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