Какое положение занимали учёные в арабском обществе как это повлияло на развитие Арабского халифата

Гость: Гость:

со становлением ислама ученые стали, мягко говоря, некомильфо: шариат против того, что не указано в коране .а в коране - плагиате древнейших текстах с примесью шизофренического бреда похотливого педофила, много глупостей. как, впрочем, в любом религиозном тексте