Какое положение занимали учёные в арабском обществе как это повлияло на развитие Арабского халифата
История
Какое положение занимали учёные в арабском обществе как это повлияло на развитие Арабского халифата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
со становлением ислама ученые стали, мягко говоря, некомильфо: шариат против того, что не указано в коране .а в коране - плагиате древнейших текстах с примесью шизофренического бреда похотливого педофила, много глупостей. как, впрочем, в любом религиозном тексте
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