Какое положение занимали учёные в арабском обществе как это повлияло на развитие Арабского халифата

История
Какое положение занимали учёные в арабском обществе как это повлияло на развитие Арабского халифата
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
со становлением ислама ученые стали, мягко говоря, некомильфо: шариат против того, что не указано в коране .а в коране - плагиате древнейших текстах с примесью шизофренического бреда похотливого педофила, много глупостей. как, впрочем, в любом религиозном тексте
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проверить слово переоделись надо проверить букву о срочно
Ответить
Математика
Когда не нашла новый наряд кукле показался что она из расхода 70 сантиметра красны??
Ответить
Математика
Мне нужны маленькие уравнения вот например х+5=-10 10 уравнений 5 решённых 5 не решёных срочно
Ответить
Русский язык
Выпишите только СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: Через болото, ранний рассвет, белая берёза, подо мной, из-за рощи, приходит на урок, тёплый и сухой, солнце встаё...
Ответить
Английский язык
The united kingdom of great britain and northern ireland, is one of the most important countries in europe
Ответить