Какое противоположное слово к слову глубже
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Какое противоположное слово к слову глубже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
противоположное слово к слову глубже:мельче от слова мель
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