Переведите пж! Толыққанды жұмыс істеу үшін өзіңізге көңіл бөліңіз. Уақыт өте кел?? адамның жұмысқа қабілеттілігі төмендейді, сондықтан демалысқа да дұрыс уақыт бөле білу керек. Табысты аяқталған жұмыстар үшін өзін мадақтап, бі...
Қазақ тiлi
Переведите пж! Толыққанды жұмыс істеу үшін өзіңізге көңіл бөліңіз. Уақыт өте кел?? адамның жұмысқа қабілеттілігі төмендейді, сондықтан демалысқа да дұрыс уақыт бөле білу керек. Табысты аяқталған жұмыстар үшін өзін мадақтап, біраз үзіліс бөлу керек. Бірақ, демалғанның жөнісі екен деп, бос сандалудың қажеті жоқ. Демалысқа арналған уақытты да пайдалы өткізуге болады. Мысалы, қызықты кітаптар немесе жаңалықтар оқу, спортпен айналысу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы, полноценно работать, обращайте на себя внимание. Со временем у человека снижается трудоспособность, поэтому нужно и на отдых правильно выделит время. За благотворную работу похвалить себя, и сделать перерыв. Но, за отдых не считать простое хождение. Время для отдыха тоже можно использовать с пользой. Например: прочитать интересные книги, новости, заниматься спортом.
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