Какое проверочное слово двухъярусный

Русский язык
Какое проверочное слово двухъярусный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде будет ярус ну как то так
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