Однокоренные слова. составьте предложение по любому рисунку. запишите его: слон и слонёнок , гусь и гусёнок.

Русский язык

Однокоренные слова. составьте предложение по любому рисунку. запишите его: слон и слонёнок , гусь и гусёнок.

Автор: Гость