Однокоренные слова. составьте предложение по любому рисунку. запишите его: слон и слонёнок , гусь и гусёнок.
Русский язык
Однокоренные слова. составьте предложение по любому рисунку. запишите его: слон и слонёнок , гусь и гусёнок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кот котенок,морж моржонок,волк волчонок лиса лисенок мамонт мамонтёнок
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