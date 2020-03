НУ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!! Нужно выбрать соответствующие формы глаголов в скобка?? для завершения предложения. 1. If Doris (returns / will return) not later than six, we (are able / will be able) to go shopping this evening. ...

Английский язык

НУ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!! Нужно выбрать соответствующие формы глаголов в скобка?? для завершения предложения. 1. If Doris (returns / will return) not later than six, we (are able / will be able) to go shopping this evening. 2. Mr Lewis said Roy (will / would) do everything according to our plan. 3. Steve promised they (will / would) саrгу out research on time. 4. They say there (will / would) be a new medical centre for senior citizens in the town. 5. We are not sure if a car parade (will hold / will be held) this year. 6. Everybody asks when Mrs Morris (arrives / will arrive). 7. Neither David nor his sister (tel you / will tel you) the secret. 8. I asked the doctor when the patient (will / would) probably recover. 9. We agreed that when Arnold (recovered / would recover), we (shall / should) go to the theatre together. 10. John, thank you so much for the invitation. IF I (am / will be) free on Saturday, I will be delighted to join your party

