ПОМОГИТЕ ПЛИЗ СРОЧНО ДАМ 20 БАЛЛОВ!!! Почему рисунки первобытного человека были глубоко изображены?
История
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ СРОЧНО ДАМ 20 БАЛЛОВ!!! Почему рисунки первобытного человека были глубоко изображены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они смывались водой и ветром
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