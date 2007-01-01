ПОМОГИТЕ ПЛИЗ СРОЧНО ДАМ 20 БАЛЛОВ!!! Почему рисунки первобытного человека были глубоко изображены?

История
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ СРОЧНО ДАМ 20 БАЛЛОВ!!! Почему рисунки первобытного человека были глубоко изображены?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они смывались водой и ветром
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